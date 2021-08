Rumeurs NBA : 3 options pour Harrison Barnes de quitter les Sacramento Kings

in

Rois de Sacramento Il est en pleine reconstruction et bien qu’il y ait des pousses vertes dans son avenir, il est loin de pouvoir se battre pour un objectif important cette saison, donc tout indique qu’un joueur expérimenté et très apprécié, comme c’est le cas Harrison Barnes, finira par quitter l’équipe, selon ce qui a été dit par Rumeurs NBA. Jusqu’à présent, les Kings ont été très exigeants avec les offres qui leur sont parvenues, mais ils sont conscients qu’ils devront baisser le piston s’ils veulent obtenir quelque chose en échange de l’attaquant, dans leur recherche de jeunes talents pour booster leur projet. Ce sont les options qui sont mélangées selon nbaanalysis.net.

Transfert avec les Washington Wizards pour recevoir Kuzma et Aaron Holiday Transfert avec les Chicago Bulls pour recevoir Lauri Markkanen en signe et échange Transfert avec les Los Angeles Clippers pour recevoir Luke Kennard et deux tours de repêchage