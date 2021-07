Rumeurs NBA : 3 prétendants à DeMar DeRozan en été

Les Spurs de San Antonio ont été l’une des plus grosses déceptions de la saison. Non pas parce que ce n’était pas prévu, car le processus de restructuration des Texans nous invitait à penser qu’il s’agirait plus d’une saison de transition que d’une année pour avoir beaucoup de joies à Gregg Popovitch et le vôtre.

Cependant, la possibilité de participer aux Playoffs via la formule Play-In a commencé à exciter les fans du AT&T Center. Surtout, la direction de l’équipe est tombée sur la figure de DeMar DeRozan, qui n’a pas répondu avec toute la sécurité possible au défi qui lui a été présenté.

En fait, depuis que l’attaquant est sorti de Rapaces de Toronto Il n’a pas retrouvé son meilleur niveau, ce qu’il tentera d’atteindre au cours de la prochaine saison en changeant de décor et en rejoignant une équipe aux aspirations directes plus grandes.

Ses 3 prétendants

– Guerriers de l’État d’or : Le retour de la franchise Western au sommet de la compétition passe par la récupération de certains de ses meilleurs joueurs comme Klay Thompson et James Wiseman, ainsi que l’arrivée d’une série de pièces intéressantes du marché comme DeRozan lui-même.

– Celtics de Boston : L’arrivée d’une troisième épée pour la ligne extérieure de l’équipe TD Garden sera la clé des intérêts de la franchise qu’Ime Udoka entraînera. Aux côtés de Jaylen Brown et Jayson Tatum, la présence d’un autre très talentueux et marquant à l’extérieur permettrait de libérer la défense des rivaux en devant cibler plus de menaces.

– Sixers de Philadelphie : l’une des plus grandes déceptions du cours après avoir continué sans ajouter de finale de conférence depuis le début du processus. Les Sixers sont conscients que le projet avec Ben Simmons comme l’une des pièces maîtresses a pris fin et la signature d’une catégorie extérieure qui peut fournir plus de points et de cohérence dans les moments chauds.

Où est l’attaquant nord-américain le mieux placé pour la saison prochaine?