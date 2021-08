Rumeurs NBA : Aaron Baynes, sans équipe, mais avec 3 prétendants

Surprise survenue cet après-midi dans les grands médias américains dont les informations sont liées à la NBA : Aaron Baynes, centre des Raptors de Toronto et un joueur avec beaucoup d’affiches dans la ligue, a été coupé et est déjà un autre élément fondamental de Free Agency 2021.

À l’heure actuelle, essayer de comprendre quels sont les plans de franchise canadiens est assez complexe. Après l’échec survenu cette année, les mouvements d’entrée et de sortie dans l’entité basée à Tampa Bay seront une constante qui durera tout l’été.

Le départ de Kyle Lowry et l’arrivée de Goran dragic l’adresse en position 1 n’est que le premier mouvement confirmé pour ouvrir la bouche, mais beaucoup d’autres viendront. Pascal Siakam est un autre des noms qui se trouve sur la rampe de sortie, comme Aaron Baynes lui-même qui a déjà été coupé par la franchise canadienne.

Les 3 équipes qui vous aiment

S’il est vrai que l’Australien ne fait pas partie des stars de la ligue, on parle d’un joueur plus qu’intéressant. Un 4-5 qui sait jouer aussi bien à l’intérieur, imposant son physique et ses planches dans la surface, qu’à l’extérieur, où il a de plus en plus développé un tir extérieur intéressant.

C’est pourquoi Aaron Baynes est devenu un membre intéressant de Free Agency 2021 et ce sont les 3 équipes qui souhaitent le signer au plus vite :

– Boston Celtics : du Massachusetts, ils sont conscients qu’ils ont besoin de renouveler leur personnalité intérieure, et Brad Stevens semble assez proche des retours depuis son séjour en tant que directeur général.

– Utah Jazz: La réalité est que les fondamentaux australiens n’ont pas mal tourné pour ceux de Salt Lake City, qui pourraient profiter de la différence entre le jeu de Baynes et Rudy Gobert. Complémentarité.

– Les Cavaliers de Cleveland: La rénovation de Jarrett Allen et l’élection d’Evan Mobley ont révolutionné la peinture de ceux de l’Ohio, qui cherchent la cerise sur le gâteau sur le marché et pourraient la trouver dans le joueur océanique.