Rumeurs NBA : Andre Iguodala doute entre Warriors, Nets ou Lakers

Agence Libre 2021: Tel que rapporté par le Shams Charania normalement (pas toujours) bien informé de ., André Iguodala ce serait défolier la margarita entre trois équipes pour la prochaine campagne. Après ne pas être parvenu à un accord pour rester dans le Miami Heat, le vétéran de 37 ans aurait actuellement 3 options sur la table, deux qui le rapprocheraient du titre et une autre qui le rapprocherait de “chez soi”. .

C’est donc plus que simple Rumeurs NBA. Sans aucun doute, Iguodala, de par son expérience, sa capacité défensive et sa grande personnalité pour un vestiaire qui veut gagner, est une pièce très convoitée par le minimum pour les vétérans. C’est pourquoi trois équipes qui veulent se battre pour le championnat en sont folles :

Guerriers de l’état d’or

Filets de Brooklyn

Les Lakers de Los Angeles

Ainsi, Andre Iguodala a la possibilité de se rendre chez l’un des deux grands prétendants à la conquête du ring (Nets ou Lakers). S’il débarquait au Staples Center, les critiques se poursuivraient à l’encontre du vétéran de l’équipe de Los Angeles (LeBron, Howard, Ariza, Gasol et compagnie). Bien sûr, dans un gabarit centré sur l’attaque, ça irait comme un gant. Quelque chose de similaire lui arriverait à Brooklyn, où il pourrait sûrement profiter de minutes de qualité à des moments décisifs.

Le triple champion NBA Andre Iguodala réduit ses choix de jeu à trois équipes : pic.twitter.com/o3EK6p7FZh – Shams Charania (@ShamsCharania) 6 août 2021

L’option la plus excitante

Mais, sans aucun doute, l’option la plus excitante est celle qui le ramènerait aux Golden State Warriors, une équipe avec laquelle il a réalisé 3 anneaux étant la clé (MVP de la finale 2015 sans aller plus loin) et où il est devenu un légende pour toujours. On verra ce que le bon vieux Iggy choisira.