Rumeurs NBA : Anthony Davis aux Golden State Warriors ?

C’est trop compliqué le simple fait d’imaginer Les Lakers de Los Angeles intrusion sur Anthony Davis, et plus si on parle à court terme. Malgré des débuts complexes, il est toujours considéré comme son deuxième meilleur joueur. De plus, il appartient à la même agence, Klutch Sports Group, qui James Lebron et cela rend encore plus difficile pour lui de quitter l’équipe de Los Angeles.

Cependant, tout n’est pas aussi beau qu’il n’y paraît, et des rumeurs NBA circulent sur les or et violet. Eddie Bitar de Fadeaway World a déclaré qu’il existe des équipes sur lesquelles Davis pourrait atterrir pour changer le sort des Lakers puisque le projet actuel ne fonctionne pas.

Les 10 derniers matchs joués par Anthony Davis, les Lakers avaient une fiche de 7-3. Depuis sa blessure, les Lakers sont 1-6, avec un LeBron en mode MVP. Davis doit être échangé -. pic.twitter.com/yzISgkzy1w – LA CEJA (@lacejadeLA) 30 décembre 2021

Davis aux guerriers

Rumeurs NBA: c’est là que le Guerriers de l’état d’or comme l’une des équipes qui pourraient offrir un meilleur package commercial pour Los Angeles. C’est vrai qu’il est difficile de penser qu’ils vont sortir l’une de leurs stars, mais avec AD cela pourrait complètement changer le paysage de la ligue. Quelque chose de similaire à quand ils incluaient Kevin Durant à l’époque, bien qu’ils devaient le faire par le biais d’un transfert.

Cette rumeur risque de ne pas prendre forme, mais le simple fait qu’il existe une possibilité lointaine d’avoir Stephen Curry avec un intérieur au niveau de Davis est un fantasme. Les autres équipes sur lesquelles commente ce journaliste américain sont les New York Knicks et les Minnesota Timberwolves, mais évidemment celle qui s’est le plus démarquée est La Bahía pour des raisons plus que logiques.