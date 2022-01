Rumeurs NBA : Ben Simmons apparaît sur le radar des Atlanta Hawks

La situation entre Les Sixers de Philadelphie et Ben Simmons il ne cesse de croître en termes d’ignorance, de malaise, de division et d’énigme. Loin de trouver une solution à un problème qui touche le joueur individuellement et collectivement toute l’équipe, et qui en même temps pourrait être un baume (si résolu) pour la majorité des franchises qui composent la ligue.

On ne se laisse pas berner : malgré le fait que la dernière partie de la saison de Ben Simmons ait été très mauvaise, malgré le fait que son lancement extérieur soit inexistant et que sa capacité de marquer ne fasse pas de lui une mégastar, nous parlons toujours d’un joueur très compétent lorsqu’il commande son équipe grâce au maniement du ballon, à la gestion des contre-attaques, à la vision de jeu et au physique.

Ainsi, de nombreuses équipes tentent d’ajouter l’Australien et de le soustraire à l’ostracisme dans lequel il vit. Centre Wells Fargo. La moitié de la ligue a déjà fait une proposition pour reprendre les services du joueur, et la dernière qui semble être sur la bonne voie est celle des Atlanta Hawks.

Que proposeraient-ils ?

Bien que tous les détails de la proposition faite par la franchise de Géorgie soient inconnus, le principal élément qui irait dans l’autre sens et qui deviendrait un autre élève pour Doc Rivers est John Collins.

L’attaquant des Hawks est un joueur si complet que ce serait une perte de temps de dresser une liste de ses capacités. Un élément crucial sur le terrain pour n’importe quelle équipe, encore plus pour un Sixers qui pourrait très bien l’entourer de joueurs comme Tobias Harris, Joel Embiid ou Seth Curry.

Verrons-nous enfin la situation de l’Australien et de l’équipe organisée par Daryl Morey de sa présidence des opérations résolue ?