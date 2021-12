Rumeurs NBA : Ben Simmons échange avec CJ McCollum et Myles Turner

Dans la mesure où des options ont été explorées pour Ben Simmons résoudre votre situation avec 76ers de Philadelphie, les derniers Rumeurs NBA Ils pointent dans le même sens : un transfert avec trois équipes impliquées. Il devient de plus en plus complexe qu’avec le cache et la crédibilité que l’Australien perd à cause de ses blessures et, surtout, de son attitude, une seule franchise décide de proposer un All Star de son escouade pour recruter Ben, ce qui est la demande de Doc. Rivières. Cependant. une opération à trois faciliterait la viabilité économique et sportive de l’affaire, rendant plus possible le déblocage de ce qui est déjà l’un des grands feuilletons de ces derniers temps dans la ligue. De nbaanalysis.net, ils indiquent une opération avec Portland Trail Blazers et Indiana Pacers impliqué.

Les Philadelphia 76ers accueilleraient CJ McCollum et Caris LeVert Portland Trail Blazers accueillerait Myles Turner, Danny Green, Jaden Springer et les séries de Draft 2023 Indiana Pacers accueilleraient Ben Simmons et Cody Zeller

Les conversations actuelles pourraient envisager très sérieusement cette possibilité, dont le grand bénéficiaire, a priori, serait 76ers de Philadelphie. Et c’est que deux joueurs avec un énorme talent offensif gagneraient, quelque chose dont ils ont un besoin urgent pour grandir dans le classement. Thybulle deviendrait le grand spécialiste défensif, Maxey continuerait à se développer en tant que meneur et ils auraient deux gardes capables de générer leurs propres tirs et d’ouvrir le terrain pour Embiid.

Cela aurait aussi beaucoup de sens pour Portland Trail Blazers. Le projet de l’Oregon avec McCollum a atteint son apogée, donc changer drastiquement le quintette, avec un protecteur de jante efficace comme Turner, leur permettrait d’acquérir de nouvelles illusions et de croire en eux, ainsi que d’essayer de convaincre Lillard de rester. Comme si cela ne suffisait pas, ils continueraient à avoir un tireur naturel du périmètre, qui possède également une vaste expérience, comme Green. Se passer de Zeller ne serait pas un problème pour eux.

Concernant le solde du virement pour Indiana PacersIl ne fait aucun doute qu’ils sont la franchise qui risquerait le plus, mais aussi celle qui aurait le moins à perdre. Pour le moment, l’équipe ne travaille pas et ils ne voient toujours pas viable que Sabonis et Turner partagent un rôle de premier plan dans la peinture. Se doter d’un centre idéal pour être remplaçant, comme Zeller, les aiderait à clarifier grandement la rotation, tandis que l’arrivée de Ben Simmons mettrait l’avenir du projet sportif entre leurs mains. De plus, ils pourraient continuer à faire des transferts puisque Malcolm Brogdon a acquis le rôle de transférable et serait une monnaie d’échange potentielle pour signer un buteur extérieur.