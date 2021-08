Rumeurs NBA : Ben Simmons et les équipes qui peuvent le signer

Beaucoup s’attendaient à ce que 76ers de Philadelphie cherchera un moyen d’établir un certain type d’accord en profitant du NBA Draft 2021 pour se débarrasser de Ben Simmons et laisser derrière lui les nombreux doutes qui subsistent sur la viabilité d’un projet sportif qui rassemble l’Australien et Joel Embiid. Cependant, la direction de l’équipe de la côte Est n’a perçu aucun talent particulier parmi les jeunes appelés à débarquer dans la ligue et ne veut pas transmettre un sentiment d’urgence à lâcher Simmons, bien qu’il soit difficile de tromper qui que ce soit.

Ils ont déjà essayé à mi-chemin de la saison dernière et la terrible performance de Ben en séries éliminatoires aurait rendu les choses très claires au sein de l’équipe. Ils demandent beaucoup en retour, comme il sied à un joueur qui a été le DPOY, mais il y aurait toujours des équipes capables et ayant besoin de le recruter, comme l’a révélé nbaanalysis.net, qui fait écho à certaines des rumeurs les plus chaudes de la NBA circulant autour l’avenir de Ben Simmons.

Loups des bois du Minnesota

Il conviendrait parfaitement à une équipe avec beaucoup de talents offensifs avec Towns et Edwards, mais manquant d’emballage défensif. Ils ont trop de marge salariale pour pouvoir prendre des mesures ambitieuses et ils ont des joueurs remarquables dont ils pourraient se passer, comme D’Angelo Russell.

Indiana Pacers

Ils font partie des équipes qui n’ont fait aucun effort pour cacher leur intérêt pour Simmons, étant venues offrir Brogdon en échange. L’offre a été rejetée, mais ils devraient encore explorer la possibilité de donner beaucoup plus pour un homme qui pourrait générer un profit énorme dans l’équipe, ayant besoin d’un gouvernail reconnaissable.

Rapaces de Toronto

Une fois le départ de Lowry connu, les Canadiens pourraient explorer la possibilité de se reconstruire à partir d’un jeune joueur comme Simmons, qui changerait totalement leur modèle de jeu. Ils ont Siakam comme joueur transférable, il pourrait donc être une pièce commerciale intéressante, tout comme VanVleet, incapable de répondre comme prévu au rôle de meneur de jeu de départ.