Rumeurs NBA : Ben Simmons jouera pour l’une de ces équipes

De l’ablation douloureuse de 76ers de Philadelphie en demi-finale de la conférence NBA Playoffs 2021 contre les Atlanta Hawks, l’avenir de Ben Simmons dans la franchise de Pennsylvanie, cela semble devenir plus compliqué chaque jour qui passe.

Simmons a été l’un des principaux signalés par l’échec d’un Sixers qui promettait le paradis après une saison régulière pratiquement parfaite (1er de la Conférence Est avec une fiche de 49-23). Après quelques déclarations de Doc Rivers, dans lesquelles il affirmait que son propre joueur n’était pas fait pour mener le match de Philadelphie, l’Australien est plus out qu’in.

Considérant que Ben Simmons est un NBA All Star, et que son prix est maintenant plus bas que jamais, il n’est pas surprenant que les Sixers soient submergés d’offres commerciales cette prochaine intersaison. En fait, selon le journaliste de NBC Sports Michael Gatti, il y a neuf équipes où Simmons jouera presque certainement pour l’une d’entre elles l’année prochaine.

Ces équipes sont : Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Utah Jazz, Washington Wizards, Oklahoma City Thunder et Houston Rockets.

Son « super salaire » comme principal obstacle

Ben Simmons a signé le 17 juillet 2019 un contrat maximum avec les Philadelphia 76ers pour lequel il a récolté 170 millions de dollars en cinq saisons. Actuellement, il a en avance pour encaisser les 30,5M de ce parcours 2020/21, les 33M du 2021/22, les 35,4M du 2022/23, les 37,8M du 2023/24 et les 40,3M du 2024/ 25.