Rumeurs NBA Ben Simmons: les Sixers optent pour Shai Gilgeous-Alexander

Rumeurs NBA: Le projet de la Le tonnerre d’Oklahoma City Elle est en pleine reconstruction et la principale victime est Shai Gilgeous-Alexandre, qui est prêt à concourir. Cette situation donne aux Philadelphia 76ers une excellente option commerciale pour pouvoir effectuer un transfert qui se termine par le feuilleton de Ben Simmons le plus vite possible.

Dans une publication sur Twitter, les Liberty Ballers de SB Nation, David Early, ont révélé que les Sixers avaient eu des conversations internes sur l’échange de Simmons contre le Thunder en échange de Shai étant le meilleur pour eux. Cette saison, Gilgeous-Alexander a une moyenne de 21,2 points, 5,1 rebonds, 4,5 passes décisives et 1,1 interceptions, il pourrait donc être une dépendance incroyable pour Philadelphie et les aider à se rapprocher du championnat.

Du côté de Shai, il est évident qu’il préfère se battre pour le ring pour continuer à jouer à des jeux pour finir par en perdre la plupart. Ce ne serait vraiment pas une surprise si l’Oklahoma et les Sixers faisaient enfin un geste impliquant Simmons et Gilgeous-Alexander.

Daryl Morey

Rappelons que Daryl Morey a une histoire de deals très réussis avec le directeur général du Thunder Sam Presti, dont le transfert de James Harden en 2012. Pour Simmons, ce ne serait pas la meilleure équipe mais ce serait une belle opportunité de briller. et prouver une fois de plus à la NBA qu’il est une star. Dans le meilleur des cas, cela ferait du Thunder un projet compétitif, ou bien il resterait toujours une vitrine pour aller vers une meilleure franchise à l’avenir.