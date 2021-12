Rumeurs NBA: Ben Simmons, possible signature des Cleveland Cavaliers

Si quelque chose fonctionne très bien, il n’y a aucune raison d’espérer qu’il le restera, mais de trouver un moyen de l’améliorer encore plus. C’est ce qu’ils semblent avoir pensé dans la gestion de Les Cavaliers de Cleveland, qui esquissent un futur projet plus qu’excitant dans une franchise qui semblait vouée à des années de traversée dans le désert, mais qui a désormais un avenir splendide. Les Rumeurs NBA environ Ben Simmons poursuivre leur course, mais dans les dernières heures l’équipe de Ricky Rubio. Le renouvellement de JB Bickerstaff est intervenu après que l’équipe a informé l’entraîneur de son intention de se battre pour l’Australien, qu’elle considère comme un joueur idéal pour l’équipe, selon nbaanalysis.net.

Et il semble probable qu’avant le 10 février, Ben partira définitivement 76ers de Philadelphie et à l’approche de cette échéance, ceux de Doc Rivers doivent baisser leurs réclamations ou s’adapter aux offres qui leur parviennent. Celui qui pourrait les intéresser le plus est celui des Cavs, qui ont beaucoup de jeu et de bases à l’intérieur. L’éclosion de Mobley fait Lauri Markkanen ou Kevin Love sont perçus comme transférables, alors que collin sexton, et même Ricky Rubio, pourraient également être des pièces à échanger lors d’un éventuel transfert. Il y a une complexité évidente dans l’opération, donc Cleveland serait ouvert à un échange à trois tant que Simmons finirait dans l’équipe.

Ils considèrent qu’une base comme lui serait idéale pour le développement de Guirlande de Darius, et percevrait même la possibilité de jouer avec Ben Simmons de quatre ou trois, donnant une continuité à la tendance des très grands quintettes et à trois joueurs de l’intérieur, qui bronze cette saison. Rappeler une franchise déjà compétitive avec de grandes aspirations pour l’avenir serait une excellente nouvelle pour l’Australien, qui cherche désespérément à sortir des Sixers. Il reste un peu plus d’un mois avant la clôture du marché, mais il semble que cette opération prenne de l’ampleur et pourrait être destinée à changer complètement le paysage de la NBA.