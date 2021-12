Rumeurs NBA : Ben Simmons vise toujours les Trail-Blazers de Portland

La NBA la situation d’un de ses meilleurs joueurs, tel qu’il est, reste irrésolue Ben Simmons. Depuis le début de la saison en octobre, l’Australien n’a pas disputé une seule rencontre avec Sixers de Philadelphie il ne semble pas non plus que ce soit le cas, du moins à l’horizon à court terme de la franchise.

La situation est dure et complexe : au sein des Sixers, ils ne peuvent pas avoir l’un de leurs meilleurs joueurs, mais en même temps ils ne finissent par accepter aucune proposition de toutes celles qu’ils ont reçues sur le NBA Market ces dernières semaines car ils demandent toujours plus .

Il y a beaucoup de franchises qui ont demandé dans le Centre Wells Fargo pour la situation du meneur de jeu océanien, mais celui qui semble le plus proche d’un accord est Les Trail Blazers de Portland.

Pourquoi ne le faites-vous pas ?

Fondamentalement, l’accord entre les Philadelphia Sixers et les Portland Trail Blazers n’a pas vu le jour car les demandes des premiers n’ont pas été satisfaites par les seconds. Les hommes de Chauncey Billups veulent l’Australien comme meneur de jeu, mais depuis l’Oregon, ils n’ont pas franchi le pas que les Sixers espèrent : proposer à Damien Lillard dans l’accord.

Pour l’instant, les Blazers se sont arrêtés et ce qu’ils proposent à Doc Rivers et son équipe est un excellent joueur car CJ McCollum, qui sera joueur autonome cet été et pourrait quitter l’équipe sans rien laisser en retour.

L’un d’eux cédera-t-il ou le destin de Ben Simmons sera-t-il différent ? Nous verrons ce qui se passe, mais ce qui est clair comme du cristal, c’est que les tribunaux NBA appellent au retour d’un Draft numéro 1 comme l’Australien.