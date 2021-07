Rumeurs NBA: Blake Griffin jouera à nouveau pour les Brooklyn Nets la saison prochaine

Blake griffon il s’est joint à Filets de Brooklyn la saison dernière après quelques mois à jouer au plus bas niveau de sa carrière aux Detroit Pistons en raison de problèmes physiques. Et, bien qu’il soit dans la dernière partie de sa carrière, la vérité est qu’il a terminé une grande campagne avec les hommes de Steve Nash, s’entendant à merveille avec Durant, Harden et Irving et tout indique l’intention du joueur et la franchise est qu’il continue de jouer à Brooklyn la saison prochaine. Plus que Rumeurs NBA, la continuité de Griffin avec les Nets semble presque certaine.

Blake Griffin Day sur les réseaux sociaux ! Gardez-le verrouillé pour le contenu Blake toute la journée – pic.twitter.com/w4TExL2dCe – Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 20 juillet 2021