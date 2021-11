Rumeurs NBA: Boston Celtics cherche à obtenir le commerce de Ben Simmons

Bombe de dernière minute en NBA. Comme Shams Charania, de ., l’a annoncé il y a quelques instants, Celtics de Boston a entamé des pourparlers avec les Philadelphia 76ers pour acquérir le transfert de Ben Simmons.

L’intérêt des Celtics vient après un début de saison inégal. L’idée de la franchise du Massachusetts est de conserver ses deux stars, Jaylen Brown et Jayson Tatum, et d’ajouter Ben Simmons comme troisième membre de son « Big Three ». Cela met les joueurs suivants en jeu :

Marcus Smart Dennis Schröder Josh Richardson Aaron Nesmith Romeo Langford Robert Williams III

Les Celtics ont exprimé leur intérêt pour un échange pour Ben Simmons et ont engagé des conversations avec les Sixers. Il ne reste aucune résolution imminente entre Simmons et les Sixers en ce qui concerne un échange. Des sources racontent à @ShamsCharania : https://t.co/n0DDwDAtHK pic.twitter.com/Bg74WmIGU3 – L’Athletic (@TheAthletic) 8 novembre 2021