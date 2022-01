Rumeurs NBA: Boston Celtics, dans leur plus grande crise interne depuis de nombreuses années

Celtics de Boston termine, en 2021/22, l’une de ses saisons les plus décevantes de la NBA des dernières années. La franchise est 11e de la Conférence Est avec une fiche de 18-21 et aucun signe d’amélioration pour le reste de la saison.

Aussi, selon les rumeurs de la NBA, la situation au sein de l’équipe ne peut pas être plus tendue et pire aujourd’hui. Il n’y a pas d’alchimie dans le vestiaire, et les commentaires en forme d’attaque entre les joueurs et même le coach Ime Udoka ne cessent de se produire. Voici quelques-uns de ceux qui ont dit depuis le début de la saison :

Marcus Smart, sur Jayson Tatum et Jaylen Brown : « Ils ne veulent pas passer le ballon tous les deux. » Jaylen Brown, sur la critique d’Al Horford : « Vous vous regardez dans le miroir ? Non. » Ime Udoka, surtout l’équipe : « Ce sont des joueurs qui manquent de force mentale. »

RJ BARRETT A APPELÉ JEU pic.twitter.com/KOIFmnuvFa – NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 7 janvier 2022