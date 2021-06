Rumeurs NBA : Boston Celtics et Kemba Walker acceptent de partir

Celtics de Boston Il est plus que clair qu’elle doit changer les choses pour redevenir l’équipe la plus redoutée de la Conférence Est et gagner à nouveau une bague après plus d’une décennie sans le faire. Ils le savent tellement que quelques heures seulement après avoir été éliminés des Playoffs NBA 2021 contre les Brooklyn Nets, ils avaient déjà modifié les deux domaines les plus importants de la franchise : la Présidence des Opérations et le poste de Coach.

Brad Stevens a soulagé Danny Ainge et le remplacement du premier serait connu tout au long de l’été, après un casting profond et réfléchi qui a plongé dans toute la ligue pour offrir l’un des bancs les plus attrayants de toute la ligue.

Mais bien sûr, l’autre domaine important à modifier est celui des joueurs. Un roster qui n’a pas répondu dans les moments importants comme prévu, et dans lequel une série de départs et d’arrivées sont prévus tout au long de l’intersaison qui débutera dans quelques semaines. Et dans ce travail de refonte de l’équipe, Kemba Walker est l’un de ceux qui a la décision la plus claire en accord avec la franchise.

Un départ inévitable

Ceci est confirmé par de nombreux Rumeurs NBA qui viennent d’au-delà de la piscine : les deux marcheur Kemba valorisant leur côté le plus personnel, comme les Boston Celtics du prisme optique des intérêts collectifs, ils conviennent que la meilleure chose pour les deux serait de se séparer l’été prochain lorsque la pré-saison commencera et que les transferts commenceront.

Kemba Walker es un superclase indiscutible, un jugador con una capacidad de dirección y liderazgo incuestionable, pero su aportación a la hora de anotar y generar juego no ha sido tan grande como se esperaba y la búsqueda de ese 1 de época que los Celtics no tienen depuis Rondo Rajon cette pré-saison continuera à être produite.