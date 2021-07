in

Suivre la Rumeurs NBA autour de la possibilité que Celtics de Boston donnez une touche d’originalité à votre projet et cherchez à attirer une grande star. Bradley Beal est celui qui a le plus d’options pour rejoindre le Massachusetts, une opération dans laquelle il devrait entrer Marron Jaylen. Une formule pour le transfert comprendrait Romeo Langford, Aaron Nesmith et Tristan Thompson, ainsi qu’un tour de draft, comme l’a révélé nbaanalysis.net.