Rumeurs NBA : Brandon Ingram, une star qui pourrait voler

C’est l’un des sujets d’actualité en NBA. À Brandon ingram il a toujours été comparé à Kevin Durant pour des raisons évidentes. L’apparence physique est la première et la plus évidente, avec une envergure frappante pour une mobilité vers l’avant et surréaliste pour un joueur si grand et des mains qui lui permettent d’exceller dans de nombreuses actions offensives et défensives.

Ce qui manquait à Brandon Ingram pour se rapprocher de Kevin Durant dans son style de jeu et son niveau, c’était de les brancher comme il les branchait. Et diriger une équipe qui serait beaucoup plus basse au classement s’ils ne l’avaient pas dans leur équipe comme ces gens très pauvres. Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Sans Zion Williamson et avec un processus de restructuration ouvert dans la franchise, la possibilité que l’attaquant ait pris la décision de sortir profiter de son excellent niveau dans un contexte plus favorable et plus proche du ring est une option qui est là et qui pourrait se produire dans les prochaines semaines avant la fin imminente de la « date limite des transactions ».

Plusieurs équipes apprécieraient votre venue

Pese a que de momento los Pelicans no han recibido ninguna propuesta por su estrella, Brandon Ingram no hace más que crecer en las agendas de muchas franquicias de la liga que barajan opciones a la hora de poder apuntalar su roster y estar más cerca de conseguir el anneau.

Jusqu’à présent, il y en a deux qui pourraient lancer une proposition et avoir des joueurs pour convaincre la Nouvelle-Orléans :

– Indiana Pacers : Avec des atouts aussi pertinents que Caris LeVert ou Domantas Sabonis, l’équipe d’Indianapolis pourrait ajouter un joueur d’une telle qualité et facilité pour créer ses propres clichés.

– Les Sixers de Philadelphie : une nouvelle façon de faire du départ de Ben Simmons une réalité tangible. Une affaire intéressante pour les deux équipes si elle devait se concrétiser.