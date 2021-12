Rumeurs NBA: Brooklyn Nets acceptera le commerce pour Joe Harris

L’une des équipes qui est prête à encourager le NBA Market lorsqu’il s’agit de modifier sa liste est Filets de Brooklyn. Sans aucun doute, le cadre qui dirige Steve Nash il explore un certain nombre de possibilités lorsqu’il s’agit de modifier certaines des pièces de sa liste.

Les doutes générés par l’équipe lorsqu’il s’agit de gagner des matchs et de montrer qu’ils sont la vraie meilleure équipe de la NBA sont là, surtout sans Kyrie Irving pouvoir ajouter tous ses points et son habileté au maniement du ballon.

Cependant, le bureau qui commande Sean Marks il mélange une série d’options et, lorsqu’on lui demande ce qu’il serait prêt à offrir, les noms sont clairs et non moins surprenants.

La rumeur NBA qui traite du possible départ de James durcir et la restructuration des stars des Nets semble garée et un peu oubliée. Mais d’autres pièces secondaires pourraient finir par quitter le Barclays Center dans les prochaines semaines grâce à un échange.

Nouvelles surprenantes

Les dernières informations émanant des Brooklyn Nets sont que l’entité new-yorkaise serait disposée à accepter une proposition de Joe Harris et il ne sera pas fermé en bande lorsque le nom du buteur apparaîtra dans les négociations avec d’autres franchises.

Un spécialiste du ‘catch and shoot’ et un joueur avec de nombreux points en mains qui, en tant que secondaire, pourrait apporter beaucoup à tout prétendant qui a besoin d’ouvrir le court et de bons chiffres dès le lancement de trois.