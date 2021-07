Rumeurs NBA : Carmelo Anthony signé par les Golden State Warriors

Cela pourrait devenir la bombe informationnelle de l’été et il n’y a pas quelques Rumeurs NBA qu’ils voient cela très faisable. Les chemins de Carmelo Anthony Oui Guerriers de l’état d’or ils pourraient se réunir dans un partenariat qui serait bien accueilli par les deux parties et qui apporterait de grands avantages à la fois au joueur et à la franchise. Bien qu’il soit très heureux dans les Portland Trail Blazers et remercie énormément la franchise de l’Oregon pour avoir favorisé sa résurgence sportive, Carmelo veut explorer les options pour gagner un ring et il se voit avec la capacité d’aider beaucoup dans un second rôle, comme il l’a fait ces années-là à Portland. C’est pourquoi il explore la possibilité de profiter de son statut d’agent libre cet été et même de renoncer à de l’argent pour jouer avec les Warriors, comme l’indique heavy.com.

Y es que el hecho de ver cómo su amigo Chris Paul está en disposición de ganar un campeonato, ha despertado en Anthony el deseo incontenible de salir de su zona de confort una vez más y buscar la que podría ser última oportunidad de su carrera para ganar une bague. A 37 ans, force est de constater que le crépuscule est très proche et il est probable qu’il ne pourra pas maintenir longtemps ses bonnes performances de joueur de banc. Le départ possible de Damian Lillard ou de CJ McCollum donne le sentiment que les Oregonians ne vont pas être un candidat sérieux pour le titre la saison prochaine, donc Carmelo serait intéressé à renforcer l’équipe de Guerriers de l’état d’or et joignez votre chemin à celui de stars comme Curry ou Thompson.

Les Lakers de Los Angeles sont également intéressés par la signature de Carmelo

Autant le joueur lui-même a influencé son envie de finir ses jours de joueur à Portland, autant les événements récents peuvent changer considérablement sa perception des choses, ainsi que le fait de voir comment les deux Guerriers de l’état d’or comme d’autres grandes équipes, y compris Les Lakers de Los AngelesIls ont les yeux rivés sur la décision que vous prenez car ils vous perçoivent comme un renfort de luxe pour la lutte pour la gloire, en raison de leur expérience et de leur talent inné. Ce qui est clair c’est que Carmelo Anthony Vous devriez bien réfléchir si vous prenez un dernier risque en allant dans une équipe de premier plan ou si vous continuez à profiter du basket sans pression excessive avec Portlandd Trail Blazers.