Rumeurs NBA : ce sont les équipes qui parient sur Ben Simmons

Pré-saison NBA Il sera dominé par un nom qui domine le marché au-dessus des autres : Ben Simmons. Les échecs constants des Sixers de Philadelphie, qui n’ont toujours pas atteint une finale de conférence depuis le début de « Trust the Process », ont conduit à de nombreuses critiques de Doc Rivers comme principal coupable de tant de trébuchements, et de Ben Simmons comme l’un des principaux obstacles de continuer à croître dans la franchise Eastern Conference.

Ben Simmons est considéré comme l’une des principales stars des Philadelphia Sixers et dans la franchise de Pennsylvanie, ils veulent le transférer en échange d’une autre pièce principale qui peut donner de meilleures performances sportives à la franchise des Centre Wells Fargo.

Les équipes qui avancent dans leur incorporation

S’il est vrai que ses limites dans le tir extérieur et dans l’annotation lui soustraient l’affiche de la ligue, la réalité est que sa capacité défensive, son influence sur le jeu de l’équipe et son physique le placent en tête de l’agenda de nombreuses NBA. franchises à la recherche d’une tournure majeure sur leurs affaires actuelles.

Pour l’instant, et comme l’a confirmé @TheNBACentral, les équipes qui ont le plus progressé dans la signature du meneur de jeu australien sont les suivantes : Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves et Sacramento Kings.

Bref, 3 des pires équipes de la saison cette année et quelques Pacers qui n’ont pas réussi à entrer en Playoffs via la Conférence Est et qui comptent bien laisser derrière eux cette étape de Nate Bjorkgren pris en charge par des problèmes physiques et projeter un meilleur à court terme. l’avenir de la franchise d’Indianapolis.

Quelle équipe creusera pour l’un des endroits les plus uniques de toute la ligue ?