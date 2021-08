Rumeurs NBA : Charlotte Hornets, très proche de signer Lauri Markkanen

in

Lauri Markkanen Il est un agent libre restreint, mais il semble difficile à ce jour qu’il continue dans les Chicago Bulls. Tout indique que le talentueux joueur finlandais finira par jouer dans Charlotte frelons, l’équipe qui a montré le plus d’intérêt à acquérir leurs services et qui, selon The Athetlic, pourrait être sur le point d’acquérir leurs services.