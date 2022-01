Rumeurs NBA : CJ McCollum et ses 3 destinations possibles

Les projets présents et futurs de Portland Trail Blazers ils ne sont pas clairs du tout. La franchise qui forme Les factures de Chauncey Il n’a pas fini de définir quelle est sa feuille de route, et la décision est évidente : miser sur une restructuration profonde de l’ensemble du roster ou donner une continuité à un projet qui ne marche pas. Bien qu’il semble que les Oregoniens optent pour le premier, ils ne font pas le pas qui confirme qu’ils sont dans cette ligne d’action.

Qu’est-ce qui confirmerait que les Portland Trail Blazers subiraient une reconstruction de bête afin de revenir dans l’élite de la ligue? Eh bien, sans aucun doute, la sortie de ses principales pièces sur le marché, telles que Damian Lillard et CJ McCollum.

Avant que n’arrive cette ligne commerciale qui marque la fin du NBA Market, les deux joueurs devraient quitter l’Oregon et, pour l’instant, celui qui est le plus proche de le faire est le second, qui sera un agent libre cet été prochain.

Vos 3 destinations possibles

– Les Sixers de Philadelphie: Les hommes de Doc Rivers font partie des équipes encore très actives sur le marché essayant d’ouvrir Ben Simmons et scellant l’arrivée de quelques talents importants.

– Filets de Brooklyn: situation très similaire à la précédente. La direction de Sean Marks continue de voir la situation de Kyrie Irving très complexe et pourrait tenter d’ajouter une quatrième étoile à la liste si elle parvient à l’obtenir à faible coût, c’est-à-dire sans offrir une série de pièces de nombreuses garanties.

– Les sorciers de Washington: Les Capitolines ne démarrent pas tout à fait, leur saison semble au point mort et des doutes sur l’avenir de Bradley Beal continuent d’exister. L’arrivée d’un excellent buteur et buteur extérieur pourrait être ce plus que DC a demandé ces dernières saisons.