Rumeurs NBA: Cleveland Cavaliers et l’objectif de signer Josh Hart

Les Cavaliers de Cleveland Il ne semble pas très clair sur la direction qu’il veut prendre après avoir intégré Ricky Rubio, un joueur qui pourrait jouer un rôle de premier plan si Sexton part, ou plus important si le jeune homme reste dans l’effectif. Indépendamment de cela, ils iront à la NBA 2021 Free Agency à la recherche de leur talent et leur priorité en ce moment est Josh Hart, une escorte très puissante et polyvalente qui pourrait leur donner un saut de qualité

Les #Cavs ont eu des discussions sur une signature et un échange pour RFA Josh Hart, selon des sources. Bien qu’il ne soit pas le * tireur * qu’ils recherchaient lorsque FA a commencé, ces autres options sont allées rapidement et maintenant, ils envisagent de nombreuses possibilités. Les signatures et les échanges sont toujours plus compliqués. – Chris Fedor (@ChrisFedor) 4 août 2021