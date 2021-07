Rumeurs NBA : Collin Sexton, sortie imminente des Cavaliers

in

Les rumeurs de la NBA pointaient depuis des semaines sur quelque chose qui, ces dernières heures, est devenu pratiquement un fait : collin sexton abandonnera Les Cavaliers de Cleveland cet été. Le jeune meneur devrait quitter la franchise de l’Ohio avant le début de la saison 2021/22.

Malgré le fait que le 29 juin une source des Cavs a assuré que la direction ne voulait pas déplacer Sexton, et qu’il allait se voir proposer un contrat à long terme pour rester lié à Cleveland, la réalité est bien différente.

C’est ce que rapporte le journaliste de ., Jason Lloyd, dans son dernier reportage. “J’ai également entendu dire que Collin Sexton allait se voir offrir un contrat maximum, mais il ne le sera pas”, a déclaré Llod. “D’après ce que des sources m’ont dit ces derniers mois sur l’environnement des Cleveland Cavaliers, je ne pense pas que ce soit vrai.”

De plus, Jason Lloyd lui-même assure que la franchise de l’Ohio est prête à faire face immédiatement au mouvement de sortie de Sexton après l’avoir catalogué comme “très disponible” sur le marché des transferts.

Souhait d’une étoile

Plusieurs fronts s’ouvrent avec le fait de mettre en vente Collin Sexton, mais celui qui attire le plus les Cleveland Cavaliers est celui qui parvient à convaincre une franchise d’obtenir une star NBA. Cela implique probablement d’inclure Sexton lui-même dans un pack, avec Kevin Love (également sur le marché) et de choisir le non. 3 du repêchage de la NBA 2021.