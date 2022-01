Rumeurs NBA : Dallas Mavericks intéressé par Christian Wood

Lorsqu’un joueur est insatisfait dans une franchise, il n’y a pas peu de candidats pour le recruter qui se présentent, et encore plus s’il s’agit d’un joueur du niveau et de la projection de bois chrétien. La situation du projet sportif des Houston Rockets n’est pas compatible avec le moment du talentueux attaquant de puissance, désireux de rejoindre une équipe en herbe dans laquelle il pourra développer tout son basket et montrer qu’il est un candidat ferme pour le All Star. Rumeurs NBA puisque l’une des équipes les plus intéressées est Les francs-tireurs de Dallas, comme le révèle nbaanalysis.net, qui évoque les détails d’une éventuelle opération qui renforcerait grandement les aspirations des Texans.

Et c’est qu’il manque quelque chose à ceux de Luka doncic Ils peuvent faire ce dernier saut qualitatif qui leur permet de se battre avec des garanties pour le ring. S’il est vrai qu’ils se sont considérablement améliorés ces derniers temps, ils ont besoin d’un troisième joueur de référence et le candidat idéal pourrait être le Wood susmentionné. Il alternerait avec Porzingis dans l’un des matchs en salle les plus puissants de toute la NBA et permettrait au Letton d’ouvrir le terrain et d’être exempté du travail de quartier-maître défensif. C’est dans ce sens que l’intérêt des Mavs est encadré pour un joueur auquel ils pourraient accéder en se débarrassant de jeunes talents et de profondeur sur le banc.

Dwight Powell et Josh Green seraient les monnaies d’échange pour la signature de Wood

Alors que Powell est un travailleur né et offre un bon jeu au-dessus de la jante, à la fois en défense et en attaque, sa force physique a diminué depuis la grave blessure au tendon d’Achille et les Mavs pensent qu’ils ont besoin d’un joueur quelque peu intérieur différent de lui. C’est pourquoi ils seraient prêts à se séparer de lui, avec un jeune homme de grande projection comme Green, en échange du recrutement Bois chrétien. Ce serait une décision risquée car cela signifierait aller pour le ring à court terme car ils se débarrasseraient également d’un premier tour de Draft en 2025, mais l’opportunité de signer un joueur de ce niveau en vaut la peine.