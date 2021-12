Rumeurs NBA: Dallas Mavericks pourrait essayer de signer Dennis Schröder

Dennis Schröder n’est pas au niveau attendu dans Celtics de Boston, malgré avoir abandonné beaucoup d’argent pour jouer pour la franchise du Massachusetts. Son style de jeu n’épouse pas tout à fait celui de Tatum et Brown, tant Rumeurs NBA Ils précisent que leurs jours sont comptés dans l’équipe. Les francs-tireurs de Dallas Il manifeste depuis longtemps son intérêt à renforcer la position de base dans son effectif pour exempter Doncic de certaines responsabilités, et l’Allemand s’adapterait parfaitement. Pour effectuer la passation, un jeune courage comme Josh vert et deux rounds de Draft pourraient convaincre les Celtics, qui pourraient également demander l’arrivée de Dorian Finney Smith, comme l’affirme nbaanalysis.net.

