Rumeurs NBA : Damian Lillard aux New York Knicks

La situation qu’ils ont dans le projet de la Portland Trail Blazers est pratiquement insoutenable, et la production de Damien Lillard est plus proche que jamais. Il est vrai que ces rumeurs NBA sont courantes depuis longtemps, mais il semble maintenant que nous verrons enfin le départ de la star de l’Oregon. Les années passent et si Lillard veut gagner un championnat, la meilleure option n’est pas de rester avec les Blazers, donc une bonne offre sur un projet intéressant pourrait facilement le convaincre.

C’est là que le Knicks de New York dans l’équation. Brad Dressler des Daily Knicks a récemment posté que la clé pour que Dame se retrouve dans la Grosse Pomme passe par Kemba Walker. Bien évidemment, vous devez décorer l’offre pour que Portland l’accepte. Ce journaliste américain estime que la valeur de ce transfert serait Walker, Kevin Knox II, Nerlens Noel, Evan Fournier et les futures sélections au repêchage des Trail Blazers en échange de Lillard.

La photo et les clés

Et sûrement, le nombre de choix qu’ils demandent est assez élevé. Quel que soit le prix, à New York, ils doivent jeter la maison par la fenêtre pour unir l’un des meilleurs gardes de l’histoire au noyau de RJ Barrett, Julius Randle et Mitchell Robinson. Si les Knicks et Lillard veulent se battre pour le championnat, la meilleure chose à faire est d’unir leurs forces. Bien que nous devions également penser du côté de Lillard, car il doit sûrement être convaincu à cent pour cent lorsqu’il quittera l’équipe de sa vie. Il sera également important pour les Knicks qu’il n’y ait pas d’intérêt d’autres projets plus intéressants qu’eux. Quelque chose de plus que simple Rumeurs NBA?