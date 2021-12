Rumeurs NBA : Damian Lillard clarifie les inconnues sur son avenir

Il a commencé timidement et sans montrer qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde, mais ce n’était qu’une impasse sans conséquences majeures. Damien Lillard C’est un buteur fou et le leader des Portland Trail Blazers, et il le montre dans ses dernières performances avec des numéros de scandale absolu.

Le meneur de jeu de l’Oregon a été lié de manière fiable à des équipes comme Philadelphia Sixers, Brooklyn Nets ou Boston Celtics et aucune de ces destinations n’est encore exclue. Sera-ce le bon moment pour un joueur de ces Statistiques NBA de profiter de son moment de forme et de rejoindre un vrai prétendant ?