Rumeurs NBA : Damian Lillard ne nie pas son départ de Portland

Damien Lilard il s’entraîne avec lui Équipe États-Unis avant les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et a été “obligé” de parler de son avenir et de son intention ou non de partir Portland Trail Blazers comme indiqué par de nombreux Rumeurs NBA après avoir passé toute sa carrière dans l’Oregon. Et la vérité est que ce que le bon Damien a fait avec ses déclarations est de créer plus de doutes qu’il n’y en avait déjà concernant son avenir.

Ces dernières années, il a déclaré à plusieurs reprises son désir de continuer à Portland. Cependant, à cette occasion, il n’a pas été aussi catégorique, déclarant simplement que je dois arriver, cela se produira de l’intérieur : « Quoi que j’aie à dire, je le dirai directement à Neil (Olshey, le directeur général des Blazers) et Je vais le faire directement à mon équipe. Je ne vais plus rien en dire. “

Lillard a insisté sur son argument: “Ils ont mis dans ma bouche beaucoup de choses que je n’ai pas dites. S’il y a quelque chose que je dois dire, je le dirai moi-même et je le dirai à celui qui doit le dire.”

Ainsi, nous n’allons pas affirmer catégoriquement que Damian veut partir, mais qu’il est plus proche que jamais de pouvoir le faire. Media NBA le veut, donc en cas de demande de transfert, il finirait par l’obtenir.

Olympien pour la première fois

D’Oakland, Californie —- N°6 @Dame_Lillard pic.twitter.com/ERVSDbcldt – USA Basketball (@usabasketball) 8 juillet 2021

Controverse avec l’entraîneur

Après neuf ans avec Terry Stotts à la barre, les Blazers ont signé Chauncey Billups cet été et Lillard a été interrogé à ce sujet :

“Ils m’ont demandé et j’ai dit que j’aime Jason Kidd et que j’aime Chauncey. Je ne pensais pas qu’il allait se connecter. Je n’ai jamais eu l’impression que mon travail consistait à dire oui ou non à ceci ou cela. Mon travail est de jouer basket. Notre organisation, après recherche, a décidé du nouvel entraîneur. J’ai une bonne amitié avec Chauncey depuis longtemps. Ils ont cherché un leader respecté pour les vestiaires après le départ de Terry. “