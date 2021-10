Rumeurs NBA : Damian Lillard pourrait signer pour les Boston Celtics

Beaucoup circulent Rumeurs NBA autour de l’avenir de Damien Lillard, mais aucun n’est aussi puissant que celui qui vous relie Celtics de Boston, après que fadeawayworld.com se soit fait l’écho de ce qui peut déjà être interprété comme une proposition ferme du Massachusetts à l’Oregon. Le transfert d’une superstar de la NBA n’est jamais facile, mais les dernières déclarations du talentueux meneur de jeu de Portland Trail Blazers, dans lequel il a montré son ambition de faire partie d’un projet compétitif et a laissé entendre qu’il ne le réaliserait pas dans son équipe actuelle, ils ont ouvert l’interdiction pour qu’une franchise avec de mauvais sentiments et une responsabilité historique, comme les Celtics, soit prête à risque.

Quelle est la proposition ferme ?

Damian Lillard ferait appel aux Boston Celtics en échange de Jaylen Brown, Marcus Smart, premier tour de NBA Draft 2024 et premier tour de NBA Draft 2025

Pourquoi les Boston Celtics seraient-ils intéressés par ce métier ?

Il devient clair que peu importe à quel point un joueur Brown est bon et autant que Smart a un ADN gagnant brassé dans les Celtics, les deux ne sont pas les pièces fondamentales qui peuvent accompagner Tatum sur le chemin du ring. Le mauvais début de saison a généré des nerfs dans le TD Garden et la direction est prête à risquer de recruter l’un des meilleurs de la ligue. Un joueur très différent de Tatum et qui assumerait une grande responsabilité, reléguant Schröder au poste de meneur remplaçant avec capacité de marquer. L’Allemand n’est pas tout à fait un démarreur fiable, tandis que Brown occupe les espaces de Tatum et les deux peuvent ralentir la progression de l’autre. Il y a urgence à se battre fermement pour le ring et cela semble être la meilleure voie.

Comment un échange de Lillard à Celtics profiterait-il aux Trail Blazers de Portland ?

Il arrive un moment où ce qui n’a pas fonctionné doit être changé, et peu importe l’influence et l’harmonie de Damian avec la franchise et la ville, les deux parties pensent que le moment est venu de séparer leurs chemins pour rechercher leur bien-être. . Recevoir deux joueurs aussi complets, talentueux et dotés d’une capacité compétitive et défensive aussi grande que Brown et Smart, serait le complément parfait pour McCollum pour faire un saut qualitatif et réaffirmer la compétitivité de ceux de l’Oregon, qui auraient aussi du temps pour construire un projet gagnant et ils auraient deux choix de repêchage à leur disposition.