Rumeurs NBA : Daniel Theis, Charlotte Hornets souhaitent l’été

Les Playoffs NBA 2021 Ils continuent, mais l’activité de la ligue durant tous les jours de la semaine ne freine pas les tâches principales des équipes déjà éliminées. Avec la saison à venir entre les deux, le NBA Buzz continue de se développer autour de certains des meilleurs joueurs et équipes, et de la charge de transferts et d’opérations potentiels auxquels nous assisterons cet été.

L’un des derniers à apparaître dans divers médias américains liés aux informations de la NBA est celui qui évoque cette possible arrivée de Daniel Theis à Charlotte Hornets. Un mouvement de marché avec beaucoup de sens dans un double sens, à la fois pour le joueur et pour l’équipe :

– Pour les frelons, l’arrivée de Daniel Theis est un baume. Une montée de niveau dans sa peinture avec ce 4 qui est devenu un faux 5. Une sorte de joueur similaire à Cody Zeller et qui améliore les qualités techniques (pas physiques) de Bismack Biyombo. Un buteur intéressant, un joueur utile des deux côtés du terrain qui apportera beaucoup sous la direction de James Borrego.

– Pour le joueur, il a besoin de stabilité et le projet Hornets devrait lui en donner. Après avoir beaucoup grandi chez les Celtics, l’Allemand a été transféré chez les Bulls et ses performances ont décliné. L’Allemand est un joueur très intéressant qui pourrait apporter beaucoup grâce à la souplesse et la malléabilité de nombre de ses coéquipiers.

Après avoir signé deux ans avec les Celtics, l’Européen sera un agent libre et son récent salaire a été de 5 millions de dollars par an, bien que ses prétentions grandissent de pair avec ses performances athlétiques, qui ont considérablement augmenté.