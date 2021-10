Rumeurs NBA : Daryl Morey n’exclut pas de s’en prendre à James Harden

L’une des rumeurs de la NBA qui a éclaté l’été dernier et ne s’est finalement pas concrétisée était celle qui consistait en l’arrivée possible de James Harden aux Sixers de Philadelphie. C’était blanc et en bouteille. La sortie de Daryl Morey de Houston et son nouveau projet dans la franchise de Pennsylvanie ont conduit La Barba là-bas à partir du moment où il est devenu connu que les Rockets voulaient transférer le joueur.

Enfin, les Brooklyn Nets et leur désir de former un Big-Trois qui dominerait la ligue ont pris fin avec James Harden dans l’entité new-yorkaise. Mais l’histoire n’est pas encore terminée, et il semble que les chants des sirènes du président des opérations de Sixers de Philadelphie Ils pourraient revenir plus tôt que prévu.

Beaucoup de doutes

Dans l’équipe qui commande Rivières Doc, les certitudes brillent par leur absence. Maintenant, tout semble indiquer que Ben Simmons restera dans l’équipe et que les mouvements de marché des Sixers seront réduits sur le marché, mais l’obsession (ou objectif principal) de l’équipe de la Conférence Est reste à pouvoir ajouter, avec Joël embiid, à une superstar de la ligue comme James Harden.

L’information a été publiée par le célèbre journaliste Stephen A. Smith, qui estime que la surveillance par Daryl Morey de James Harden a lieu en ce moment et que les plans des anciens Rockets consistent à lancer une proposition essayant de profiter de l’instabilité de Brooklyn. Marché des filets en ce moment.

Seront-ils capables de faire une proposition convaincante qui pourrait brouiller le panorama actuel de la meilleure ligue de basket de la planète ou n’y aura-t-il pas de second volet à la connexion de Daryl Morey avec James Harden ?