Rumeurs NBA : de nouveaux candidats à la franchise pour signer Ben Simmons

Le culebron Ben Simmons continue d’ajouter des épisodes et chaque jour il y a des nouvelles recueillies par Rumeurs NBA qui induire en erreur tous les fans plus. Et c’est que dans une mer d’incertitude quant à l’avenir d’un joueur qui a été considérablement dévalué, les franchises ajoutent à l’intérêt de le recruter et croient qu’à un moment donné, il pourra améliorer ses performances en attaque et continuer à être un défenseur d’élite. En plus du choix peu clair de Guerriers de l’état d’or, au cours des dernières heures, ils ont rejoint la candidature avec une grande impulsion Raptors de Toronto, Timberwolves du Minnesota et Cleveland Cavaliers, comme indiqué par Hoopshype.