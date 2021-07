Rumeurs NBA: DeMar DeRozan Kyle Lowry, intérêt des Lakers de Los Angeles

Les conceptions des opérations de marché dans la NBA sont insondables et des choses se présentent que personne n’aurait jamais osé imaginer. Kyle Lowry et DeMar DeRozan sont en mesure de former un Big 4 particulier dans Les Lakers de Los Angeles, selon ce que beaucoup indiquent Rumeurs NBA. Ce couple étrange qui a élevé la barre pour les Raptors de Toronto pendant des années, mais n’a pas réussi à l’amener sur le ring, jusqu’à ce que le deuxième d’entre eux parte pour que Leonard arrive, ils pourraient se donner une seconde chance de réussir ensemble, jouant un peu différemment rôle dans la franchise angelina. Ceux en violet et or considèrent qu’il est très possible de séduire deux joueurs désireux de se disputer à nouveau une bague, comme l’a révélé fanside.com.

La clé de l’optimisme des Lakers est l’énorme prédisposition de DeMar DeRozan d’abaisser son statut dans la ligue afin de partager le terrain avec Lebron James. Fidèle admirateur de 23 ans et conscient que ses meilleurs moments en tant que joueur clé dans une équipe sont passés, le talentueux gardien est prêt à gagner moins de 27,7 millions de dollars rien que pour rentrer chez lui, puisqu’il faut rappeler que le joueur de 32 ans old est originaire de Californie. Les deux seront des agents libres et auront le choix entre gagner plus d’argent et rester un élément fondamental d’une équipe, ou baisser leur salaire pour prétendre au titre, ce dont le meneur doute davantage en raison de son lien spécial avec Toronto.

DeRozan serait prêt à baisser son salaire

Cependant, la possibilité de rencontrer son ami et d’être barreur d’une équipe à laquelle manque un meneur de jeu classique, qui rythme le jeu, rend Kyle Lowry voir avec des yeux toujours meilleurs l’option de déménager en Californie. L’opération est financièrement réalisable pour les Lakers de Los Angeles, prêts à se passer d’acteurs importants pour faire place à deux hommes qui peuvent continuer à apporter beaucoup. La contrepartie est la façon dont l’âge moyen d’un quintette de départ présumé augmenterait, enlevant beaucoup de fraîcheur à l’équipe. Il reste à voir comment cette amélioration de l’expérience et du talent serait complétée par le besoin de jeunes.