Rumeurs NBA : Dennis Schröder, les franchises intéressées

Des émotions fortes sont prédites face à Agence Libre 2021 dans la NBA et l’un des acteurs qui suscite le plus d’intérêt parmi les différentes franchises et dont l’avenir peut grandement influencer la concurrence est Dennis Schröder. La base allemande n’a pas pu devenir la troisième épée efficace qui était attendue en Les Lakers de Los Angeles et son incapacité à assumer un rôle de leadership cyclique après les blessures de Lebron et Davis ont signifié que sa cache a peut-être quelque peu diminué et, surtout, que les Angelenos n’envisagent pas la possibilité de soumissionner pour qu’il le garde. Son potentiel ne fait aucun doute, il existe donc diverses équipes désireuses de parvenir à sa signature, comme suggéré Rumeurs NBA déchaîné dans les derniers jours. De nbaanalysis.net, quelques manœuvres intéressantes autour de l’allemand sont suggérées.

Tout indique que les Angelenos vont chercher à signer & trader avec Schroder, afin d’obtenir quelques actifs et d’alléger leur charge salariale. Au sein des Lakers, ils n’ont rien aimé de ce que l’Allemand a maintes fois réclamé plus d’importance et n’est pas du tout à l’aise avec un autre rôle que celui de meneur de jeu et de meneur de jeu. Ce sera impossible tant que Lebron James restera dans l’équipe car il capitalisera sur la majeure partie du match. De plus, Dennis a eu l’audace de rejeter une proposition de 80 millions de dollars pour 4 ans, ce qui faisait bien comprendre que son engagement envers les Angelenos n’était pas total et qu’il cherchait un meilleur contrat pour l’été.

Les Chicago Bulls, les New York Knicks et les Toronto Raptors commencent avec des options pour signer Dennis Schroder

Ce qu’il n’avait pas, c’est sa dévaluation après la Playoffs NBA 2021, quelque chose qui pourrait changer le paysage. Même ainsi, il semble y avoir trois franchises clairement intéressées à obtenir leurs services. Chicago Bulls et New York Knicks Ils recherchent avec impatience un meneur de jeu qui leur donnera un saut qualitatif, tandis que les Raptors de Toronto sont déchirés entre attendre de voir ce qui se passe avec Lowry et tout mettre en œuvre pour signer l’Allemand, peu importe ce que fait leur franchise. Ce ne sera pas facile pour lui de décrocher un contrat maximum, mais il recevra des offres succulentes de ces trois équipes prêtes à miser très haut pour lui.