Rumeurs NBA, dernière offre des Indiana Pacers pour Ben Simmons

Le temps presse et toutes les parties doivent se mettre d’accord dès que possible pour résoudre l’avenir de Ben Simmons. Ce qui est déjà devenu le grand feuilleton de l’été promet d’avoir une résolution qui pourrait grandement modifier les fondements de la NBA, en raison du nombre de joueurs impliqués qui pourraient l’être et de la façon dont les franchises qui atteindraient la résolution de l’avenir de l’Australie changeraient. , comme ils révèlent Rumeurs NBA. Comme nous le signalons depuis des jours, Indiana Pacers est l’équipe la mieux placée et qui a montré le plus d’intérêt à reprendre les services du joueur rebelle de 76ers de Philadelphie, ainsi que celui qui peut offrir les éléments les plus intéressants dans un éventuel transfert. Tout indique qu’après quelques tâtonnements fluides, il y a déjà une offre formelle d’Indianapolis.

La haute estime des Pacers pour Simmons peut surprendre beaucoup, étant donné les progrès récents du joueur australien en basket-ball. Cependant, il y a une claire vocation au changement de la part de la franchise d’Indianapolis, qui voit dans la base un homme clé de son avenir et autour duquel ils peuvent construire un projet gagnant avec Domantas Sabonis. L’intention de l’Indiana était de se débarrasser de Myles Turner, mais il n’y a aucun intérêt pour ce joueur de la part des Sixers, désireux de renforcer leur position de meneur, ainsi que d’intégrer un certain buteur compulsif du périmètre. Malcolm Brogdon, TJ Warren, Chris Duarte et un choix de premier tour au repêchage de la NBA 2022 est ce qu’il a offert Indiana Pacers, générant un intérêt notable pour les Sixers.

Caris LeVert est le joueur recherché par les Philadelphia 76ers et pour qui ils feront pression

Ils sont conscients qu’ils doivent régler la situation au plus vite pour pouvoir travailler avec les nouvelles pièces dès le début de la saison et réduire le temps d’acclimatation aux systèmes tactiques de l’équipe, mais ils ne sont pas disposés à abandonner leur maxime. Ils sont satisfaits de l’offre, mais veulent pousser un peu plus fort pour apporter un changement : Caris LeVert au lieu de TJ Warren. Désormais, une impulsion sera établie entre la direction des deux franchises pour voir qui atteint son objectif ou s’ils atteignent un point commun. De plus, on sait que Ben Simmons Il a été offert aux Portland Trail Blazers en échange de CJ McCollum et de trois choix de repêchage, mais les Oregonians ont refusé, ce qui a été un coup dur pour Doc Rivers, car l’option Indiana Pacers pourrait être leur dernière balle.

