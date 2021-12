Rumeurs NBA : destins possibles de Jerami Grant

Depuis qu’il a atterri sur Pistons de Détroit C’était un secret de polichinelle que l’avenir à long terme de Bourse Jerami ne pouvait être lié à cette franchise. Le contexte de reconstruction dans lequel sont plongés les LaMotown n’est pas compatible avec un joueur au stade mûr et prêt à récolter les plus grands succès individuels et collectifs de sa carrière. Il a eu la possibilité de gagner de l’argent et de se montrer en toute liberté concurrentielle, dans une phase où il s’est avéré être un acteur très utile pour gagner des projets. C’est ce qui cause Rumeurs NBA se déchaînent complètement autour d’un dépaysement plus que probable, toujours avant le 10 février, il y a quatre équipes qui sont candidates pour le ring, selon Hoopshype, très bien positionnées et enchérissantes pour incorporer une pièce qui pourrait augmenter leur favoritisme.

Jazz de l’Utah

L’équipe de Salt Lake City souhaite améliorer ses performances défensives sur le périmètre, ce qui rend très difficile pour les équipes de doubler le ballon une fois qu’elles sont confrontées à l’intimidation de Gobert. Ils ont plus qu’assez d’options pour offrir de succulentes rondes de repêchage aux Pistons, tout en rendant le commerce viable financièrement s’ils envoient Joe Ingles ou Jordan Clarkson avec un autre joueur mineur, ou décident de se passer de Bogdanovic.

Chicago Bulls

Un attaquant de garanties pouvant jouer à 4, c’est ce qui manque à l’équipe de l’Illinois pour compléter un quintette difficile à améliorer. Leur capacité défensive est très élevée grâce à Ball et Caruso, mais incorporer Grant exempterait Vucevic de travailler sur le rebond et la fermeture de la jante, leur donnant ainsi un saut qualitatif. Ils pourraient être disposés à renoncer à Patrick Williams, bien qu’ils aient également la possibilité d’offrir un repêchage au premier tour et deux des trois joueurs suivants : Derrick Jones, Coby White et Troy Brown.

Soleils de phénix

L’absence de blessure de Dario Saric, associée à son salaire élevé, fait que les Arizonans envisagent la nécessité d’intégrer un joueur comme Grant. Ils seraient ravis de se débarrasser du Croate, même s’ils devraient inclure un autre joueur comme Jalen Smith ou Cameron Johnson pour convaincre les Pistons. Ils seraient une équipe redoutable, avec pratiquement aucun trou en défense ou en attaque, et ils deviendraient les favoris sur le ring.

Les Lakers de Los Angeles

Un coup d’effet aussi retentissant que nécessaire. C’est ce que les Angelenos donneraient s’ils obtenaient Grant, dont le talent défensif soulagerait Lebron de beaucoup de travail et réduirait l’impact de la blessure de Davis. Ils ont beaucoup de joueurs à offrir, et le plus acceptable des Pistons à long terme serait Talen Horton-Tucker. À cela, vous pourriez ajouter Kendrick Nunn et la recrue Austin Reaves.