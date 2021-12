Rumeurs NBA : Domantas Sabonis, aux Golden State Warriors ?

L’une des opérations qui vise à révolutionner le panorama actuel calme de la NBA est la décision prise par Indiana Pacers pour publier certains de ses titres les plus importants. Avec des noms comme Caris LeVert ou Domantas Sabonis Surtout, la reconstruction que prévoit la franchise d’Indianapolis pourrait changer la situation actuelle de nombreuses franchises de la ligue.

Surtout, la figure du Lituanien est celle qui a généré le plus de bruit au sein de nombreuses franchises. Le roi du double-double et l’un des meilleurs centres de la ligue, en particulier dans la section offensive, qui est désormais disponible sur le marché et pourrait donner un saut qualitatif à n’importe lequel des prétendants qui aspirent à remporter le titre cette année.

Cependant, au cours des dernières heures, une destination possible a été découverte qui semble très bien pour le joueur et pour la franchise de sa destination, qui pourrait être Guerriers de l’état d’or selon les dernières informations en provenance des États-Unis.

Ce qui manquait à Steve Kerr

Pendant que les guerriers d’or attendent le retour de Klay Thompson et James Wiseman avec impatience, ils sont déjà la meilleure équipe de la ligue grâce au niveau scandaleux montré par Stephen Curry, les contributions des deux côtés de la cour Draymond vert ou des scores cohérents de joueurs comme Jordan Poole ou Andrew Wiggins.

En échange d’une pièce secondaire comme les dernières évoquées au paragraphe précédent, les Indiana Pacers pourraient obtenir une pièce intéressante en échange du départ d’un de ses joueurs les plus importants. Sera-ce l’argument définitif de Steve Kerr pour concourir à nouveau pour une autre bague ?