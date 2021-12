Rumeurs NBA : Domantas Sabonis sonne pour les Phoenix Suns

Rumeurs NBA: Devin Booker et Chris Paul cherchent un autre allié pour être les favoris pour remporter la NBA avec Soleils de phénix, et ce renforcement, tout indique ce qui va être Domantas Sabonis par une remise.

Selon .’s Shams Charania, les Suns font partie des équipes qui ont manifesté de l’intérêt pour Sabonis sur le marché, affirmant que « Domantas Sabonis, double étoile des Indiana Pacers, devrait susciter un grand intérêt et se retrouver parmi des joueurs attrayants qui pourrait être disponible sur un échange. «

Le prix qu’ils auraient à payer à Phoenix pour entrer dans les Pacers serait Jalen Smith, Abdel Nader, Dario Saric et un choix de première ronde d’au moins 2023. Il est très probable que dans l’Indiana, ils veuillent en obtenir le plus possible s’ils décident de lâcher l’un de leurs meilleurs joueurs de ces dernières années. Domantas a une moyenne de 18,6 points, 11,9 rebonds, 4,1 passes décisives et 1,1 interceptions avec de très bons pourcentages, donc unir ses forces avec DeAndre Ayton garderait la peinture des Suns couverte pendant de nombreuses années.

Sabonis

Si dans le transfert ils doivent donner plus d’actifs, cela vaudrait toujours la peine si Sabonis se maintient à ce niveau. De plus, s’ils ne prévoient pas de lui accorder une prolongation de contrat importante, les Suns pourraient simplement laisser Ayton partir en agence libre et faire de Sabonis leur nouvel initié partant. Phoenix a toutes les raisons d’être intéressé par cette décision.