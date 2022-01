Rumeurs NBA : Dorian Finney-Smith, un 3&D c’est bien plus que ça

Alors qu’il est vrai que Les francs-tireurs de Dallas Ce n’est pas une de ces équipes qui débordent de talent, ce qui est plus que clair, c’est que plusieurs de ses pièces secondaires pourraient quitter l’équipe à la recherche d’une autre destination plus proche du ring.

Avec Luka doncic en tant que capitaine général de tous les mouvements sur le terrain de son équipe, la présence de joueurs tels que Kristaps Porzingis, Tim Hardaway et Jalen Brunson Il est vital de pouvoir ajouter des victoires et que la présence de l’équipe texane en Playoffs soit une constante plutôt qu’une situation spécifique.

Et l’un des invités surprise de cette fête des joueurs de Mavs à laquelle contribue la plus intangible et tangible est Dorian Finney Smith, l’attaquant qui apparaît comme une option vitale sur le marché pour de nombreux concurrents.

Les deux équipes qui l’aiment

– Boston Celtics: Bien que les greens soient l’une des équipes avec le plus haut niveau d’attaquants dans leur alignement, la présence de Dorian Finney-Smith comme quatre titulaires est une possibilité qu’Ime Udoka aime beaucoup. Son travail défensif, sa capacité de pénétration, de bonnes lectures sur le mouvement du ballon, tir extérieur… Un joueur de rotation à prendre en compte.

– Les Lakers de Los Angeles: si les Angelenos ont besoin de quelque chose, ce sont des acteurs qui n’hypothéquent pas le présent économique de l’entité et qui peuvent présenter un quota de performance important. C’est la définition parfaite d’un Finney-Smith qui, sans faire beaucoup de bruit, est un joueur qui provoque une véritable indignation à chaque fois qu’il saute sur un sol.