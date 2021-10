Rumeurs NBA : Dragic améliore sa relation avec les Raptors, mais partira avant février

Il n’y a eu aucune entente entre Goran dragic et Rapaces de Toronto depuis que leurs chemins se sont rejoints il y a quelques mois, le Slovène parlant ouvertement de son envie de partir. Cependant, dans des propos recueillis par TSN, il a rectifié le tir et s’est excusé auprès de ses concitoyens et des fans, reconnaissant qu’il aurait pu se précipiter et qu’il est ravi de contribuer tout ce qui est possible à l’équipe. “Je suis un professionnel, j’aime le basket et je fais de mon mieux depuis 14 ans. Je le ferai ici aussi”, a déclaré un homme qui peut encadrer les jeunes jusqu’à son départ. Et c’est ça Rumeurs NBA indiquent que Goran ne terminera pas la saison au Canada, sa destination la plus probable étant les Dallas Mavericks, mais reportant tout déplacement à mi-saison, une fois l’évolution de l’équipe vue.