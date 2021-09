Rumeurs NBA: Dragic et Thomas pourraient signer avec les Dallas Mavericks

Le moment est venu de faire le pari clair d’entourer Luka doncic d’un environnement qui lui est propice, ainsi qu’avec des joueurs qui permettent un saut qualitatif à Les francs-tireurs de Dallas, d’après ce qui a été dit dans Rumeurs NBA. Avec cette maxime, la direction de la franchise texane agit, consciente que les quelques mouvements qu’elle a effectués sur le marché des transferts peuvent être élargis avec une incorporation avant le début de la saison qui a un grand impact. Une fois la question d’avoir un tireur consommé et un défenseur expert, comme bœuf Reggie, l’objectif principal est de signer un meneur de jeu qui soutient Jalen Brunson dans son travail de remplaçant du Slovène et il y a deux grands candidats : Goran Dragic et Isaiah Thomas, comme l’a révélé le rapport Bleacher.

Le manque de signatures pertinentes et la poursuite des controversés Porzingis ne semblent pas être les meilleurs arguments pour un saut qualitatif des Mavs de Doncic.

La priorité est de signer le compatriote de Doncic, non seulement en raison de son expérience et de son niveau de jeu remarquables, mais aussi en raison de l’excellente harmonie qu’il entretient avec Luka. Il ne veut pas jouer pour les Raptors et pousse fort son agent pour changer de décor et s’engager dans une aventure beaucoup plus excitante, comme se battre pour donner un coup de pouce au processus des Mavs. Les Texans doivent se passer d’une pièce pour laisser la place à un meneur vétéran et les principaux candidats à quitter l’équipe sont Tyrell Terry et Josh Green, Deux hommes indispensables dans la rotation de Jason Kidd, déterminés à avoir un meneur de jeu qui s’acquitte de la responsabilité de retirer le ballon de Luka et qui peut faire un bon travail de buteur.

Isaiah Thomas étonne par ses performances à l’entraînement

Indépendamment de cela, Les francs-tireurs de Dallas Il a voulu recruter trois vétérans de la NBA pour s’entraîner avec eux pendant quelques semaines et vérifier leur niveau, envisageant la possibilité de signer quelqu’un si Dragic ne travaille pas et, même, les garder à l’esprit pour résoudre des événements imprévus au fur et à mesure qu’il avance la saison. Isaiah Thomas est celui qui laisse les meilleures sensations et semble celui choisi comme plan B chez certains Mavs qui travaillent également avec Lance Stephenson et Monta Ellis. Il est vraiment curieux de voir comment les franchises NBA ont de nombreux fronts ouverts et ne renoncent à aucun moment à faire des mouvements qui améliorent leur statu quo.