Rumeurs NBA : Duncan Robinson et son amour pour les New York Knicks

Cette NBA n’a pas terminé sa saison 2020/21 et a distribué sa bague de champion dans la tirade entre Phoenix Suns et Milwaukee Bucks Cela n’empêche pas qu’il y ait de nombreux joueurs du reste des équipes qui sont déjà liés à une série de possibles dépaysements cet été.

L’un des joueurs qui ambitionne de ne pas continuer à défendre les couleurs de son équipe actuelle dans la meilleure ligue de basket au monde est Duncan Robinson. Avec une terrible irruption dans l’élite NBA par la main de Erik spoëlstra Et atteignant les finales de la NBA, sa deuxième saison dans la ligue a été beaucoup plus terne et moins fructueuse qui a laissé les entraîneurs du Miami Heat très froids.

Duncan Robinson est toujours l’un des meilleurs tireurs extérieurs de la NBA, mais son irrégularité l’a conduit vers un marché où tout indique Knicks de New York Ce pourrait être leur destination finale, même si ce n’est pas la seule équipe qui s’est intéressée à l’éventuelle arrivée de l’extérieur (Golden State Warriors ou Houston Rockets ils le sont aussi après leur incorporation).

Intérêts réciproques ?

Du moins, du point de vue du joueur, le Madison Square Garden Ce sera la destination qui accueillera l’attaquant nord-américain. Comme l’ont souligné divers médias américains, Duncan Robinson adore l’organisation des Knicks et toute sa façon d’organiser et de gérer une franchise.

Maintenant, nous devons attendre pour savoir si la direction des New York Knicks a affaire à un intérêt réciproque. Bien sûr, quoi qu’il en soit, ce qui est clair, c’est que Tom Thibodeau a besoin de plusieurs joueurs extérieurs et intérieurs pour augmenter leurs performances dans de nombreuses facettes du jeu, répéter la classification pour la prochaine édition du éliminatoires de la NBA et pourquoi ne pas améliorer les résultats obtenus.