Rumeurs NBA: échanges possibles de CJ McCollum

Il y a un besoin prédominant de changement et toutes les options passent par le transfert à CJ McCollum. Après quelques mois de compétition, ce sentiment a pénétré profondément dans les Portland Trail Blazers, conscients qu’ils doivent s’entourer de différentes pièces pour Damien Lillard s’ils veulent convaincre leur grande star de rester dans l’équipe. S’il est vrai que certains Rumeurs NBA Ils se sont concentrés sur un éventuel départ du meneur, maintenant il semble clair que la saison se terminera dans l’Oregon et qu’une éventuelle amélioration au niveau collectif passe par le renforcement de la défense. La seule façon de donner une tournure au projet et d’intégrer un acteur important à cet égard, malgré le fait qu’ils aient déjà des spécialistes comme Covington ou Nance Jr, est de se débarrasser de McCollum et Hoopshype révèle des formules pour cela.

Possibilité de signer Ben Simmons

Il ne fait aucun doute que la signature du meilleur défenseur l’année dernière serait un coup apparent pour les Blazers, mais la grande controverse entourant l’Australien signifie qu’ils ne sont pas entièrement convaincus de parier sur lui. En tout cas, Lillard a laissé entendre à plus d’une occasion qu’il aimerait jouer aux côtés de Simmons, ce qui pourrait être décisif pour que la direction lance une signature très controversée.

Incorporer Pascal Siakam

La relation entre le Camerounais et les Raptors a atteint un point de non-retour et il vaudrait peut-être mieux que les deux parties se séparent. Cela se voit de plus en plus clairement dans la NBA, Portland pourrait donc en profiter pour échanger McCollum contre un Siakam qui leur donnerait une grande polyvalence et ouvrirait plus d’espaces pour Lillard en attaque. Il peut défendre tous les types de joueurs et a besoin de changer de décor pour revenir à son meilleur niveau.

Les Pacers traitent avec Myles Turner impliqué

Si ceux d’Indianapolis ne prenaient pas bientôt leur envol, ils seraient prêts à donner une tournure copernicienne à leur projet et à se passer du pivot. Son arrivée dans l’Oregon modifierait grandement le fonctionnement de l’équipe et donnerait à nouveau à Lillard la possibilité d’avoir un grand centre défensif, comme cela s’est produit avec Whiteside il y a des années. Une autre option consiste à parler aux Cleveland Cavaliers pour signer Jarrett Allen en échange de McCollum, mais Bickerstaff semble à l’aise de jouer les trois grands, tandis que Jerami Grant est un joueur qui pourrait également être un bon choix à Portland.