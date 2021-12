Rumeurs NBA: erreur des Atlanta Hawks s’il échange Cam Reddish

L’une des équipes NBA les plus touchées par la propagation d’une nouvelle vague de Covid-19 est faucons d’Atlanta. Avec plus de la moitié d’une équipe en dehors de la dynamique de l’équipe qui s’entraîne Nate Mcmillan, seuls certains joueurs doivent essayer de montrer leur visage de la manière la plus professionnelle possible.

La dernière rencontre affrontée par les Hawks d’Atlanta contre les Chicago Bulls était la cinquième défaite de l’équipe de l’Est en six matchs, la troisième d’affilée, et l’hémorragie est rare pour ce qui pourrait arriver compte tenu de la longue liste de victimes.

Dans ce match, les Hawks n’avaient pas ces joueurs : Bogdan Bodganovic, John Collins, Giorgui Dieng, Danilo Gallinari, Solomon Hill, Kevin Huerter, DeAndre Hunter, Luwawu-Cabarrot, Okongwu, Lou Williams ou Delon Wright. 11 victimes de haut niveau que seuls les joueurs aiment Apportez Young ou Cam Reddish lui-même, protagoniste de cette nouvelle.

Une erreur géorgienne

Ces dernières semaines, l’une des rumeurs NBA qui s’est installée dans le milieu des Atlanta Hawks réside dans le possible transfert de Cam Reddish. Le problème n’est pas que l’attaquant ne peut pas sortir, mais qu’il le ferait en échange d’un premier tour de la Repêchage NBA 2022, pas par un autre joueur intéressant.

Cameron Reddish est un joueur qui peut dépasser les 20 points lorsqu’il occupe le devant de la scène et a de grandes hauteurs de balle, comme il l’a montré en cette période très difficile pour la franchise eagle.

S’il ne s’agit pas d’avoir un joueur qui à partir de la deuxième unité puisse apporter une contribution identique ou similaire, ceux de Nate McMillan devraient garder le physique extérieur dans leur rotation, au moins jusqu’à l’été.