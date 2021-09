Rumeurs NBA: Gabriel Deck restera joueur OKC Thunder

in

Il semblerait qu’après un été riche en rumeurs NBA sur son environnement, l’avenir de Pont Gabriel dans la plus haute compétition de basket-ball au monde, cela semble être presque tout à fait clair. Le joueur argentin, s’il ne se passe rien d’étrange dans les prochains jours, continuera d’être lié au parcours de sa franchise, Le tonnerre d’Oklahoma City.

Cela a été avancé par l’équipe de communication du Deck lui-même au cours de ce vendredi soir. L’attaquant s’est rendu aux États-Unis, en particulier en Oklahoma, pour se préparer au camp d’entraînement de la saison 2021/22 à venir.

Quant à son contrat, dont rien n’a encore été annoncé, il reste non sécurisé. Cependant, les rumeurs elles-mêmes disent que l’objectif de Gabriel Deck et d’OKC est de le garantir. Rappelons que l’Argentin a signé pour quatre saisons avec le Thunder, et que seule la première (2020/21) était garantie.

L’ancien joueur du Real Madrid a profité de la situation économique du Thunder d’Oklahoma City. La franchise a un énorme espace salarial avec seulement 79,8 millions de dollars engagés parmi tous les salaires du personnel. Assumer les 7 millions de dollars pour les deux prochaines saisons de Deck ne serait pas seulement un effort financier.

Un premier contact éphémère

Gabriel Deck n’a pas pu offrir beaucoup de son potentiel en tant que joueur de l’OKC la saison dernière. L’Argentin n’a joué que 10 matchs où il a récolté en moyenne 8,4 points, 4,0 rebonds et 2,4 passes décisives par match. Dans une équipe qui est en pleine reconstruction, on s’attend à accumuler plus de minutes lors de cette prochaine saison NBA.