Rumeurs NBA : Golden State Warriors et une dernière attaque désespérée de Marc Gasol

Marc Gasol Il est désormais libre de décider de son avenir sans avoir à répondre à aucune franchise de la ligue, et bien que tout indique qu’il retournera en Espagne pour jouer pour Gérone, l’équipe qu’il préside et qui cherche à être promue en Endesa League par le LEB. Oro, toujours Cela n’a pas été officialisé et peut être dû à l’insistance qu’il montre Guerriers de l’état d’or en le recrutant, selon TheAthletics. Ceux de la Baie souhaitent avoir un centre vétéran qui peut encadrer Wiseman et apporter son expérience et ses atouts défensifs à certains moments de la saison. Il y a Rumeurs NBA sur une dernière tentative désespérée des Warriors pour convaincre Marc de rester un an de plus en NBA et de les aider dans leurs objectifs, ce qui fait douter l’Espagnol puisque jouer aux côtés de Curry, Green et Thompson pourrait être un point culminant insurmontable pour sa carrière NBA.