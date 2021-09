Rumeurs NBA : Goran Dragic est plus proche que jamais des Dallas Mavericks

C’est l’un des Rumeurs NBA qui résonne le plus fort dans la meilleure ligue de basket-ball du monde et pourrait bientôt devenir une réalité. Goran dragic Il met beaucoup de pression pour quitter les Raptors de Toronto, une franchise dans laquelle il ne veut pas être, et atterrir sur Les francs-tireurs de Dallas, où il partagerait le pitch avec son ami et compatriote Luka doncic. Selon TheAthletics, l’accord est déjà très proche d’être produit et tout indique que les deux Slovènes débuteront la saison ensemble.