Rumeurs NBA : Goran Dragic tente de forcer sa signature avec les Dallas Mavericks

Goran dragic ne semble pas content de son arrivée à Rapaces de Toronto, une franchise dans laquelle il ne pense pas pouvoir se qualifier pour le ring, principale motivation d’un joueur vétéran comme lui. Il y a quelques jours, il a fait une déclaration claire dans laquelle il montrait sa déception d’avoir rejoint l’équipe canadienne, et même s’il s’est excusé plus tard, comme l’a montré bolavip, cela n’a fait qu’augmenter le Rumeurs NBA autour d’une éventuelle signature du Slovène par Les francs-tireurs de Dallas, ce qui lui permettrait de jouer aux côtés de son compatriote et ami Luka doncic.